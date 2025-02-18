Tüpraş temettü ödeme tarihi 2025: TUPRS Tüpraş temettü ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar verilecek?
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş., 2024 yılı kârından yatırımcılarına temettü dağıtacağını duyurdu. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama ile temettülerin ne zaman yatırılacağı ve ne kadar ödeneceği de netlik kazandı. Bu gelişme sonrası Tüpraş temettü ödeme tarihi ve tutarı hisse sahibi yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, TUPRS Tüpraş temettü ödemeleri ne zaman yatacak, hisse başı kaç TL verilecek? İşte, 2025 TUPRS Tüpraş temettü ödeme tarihi…
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Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş., yatırımcılarına temettü ödemesi yapacağını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre enerji devi Tüpraş, 2025 yılı için yatırımcılarına hisse başı temettü ödemesi yapacak. Hisse başına ödenecek temettü tutarı da belli oldu. Şirketin hisselerine ortak olan kişiler "2025 TUPRS Tüpraş temettü ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2025 Tüpraş temettü ödeme tarihi ve tutarı…
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TÜPRAŞ 2025 YILI İÇİN TEMETTÜ MİKTARINI DUYURDU
Tüpraş 2024 yılında 18,31 milyar TL net dönem kârı açıkladı. Bu kâr oranı bir önceki yıla göre 76% düşüşe işaret etti. Şirketin net satışları ise 2024’te 810,38 milyar TL olurken, geçen yıla göre 18% azaldı.
Geçen gün bilançosunu duyuran Tüpraş, 2025 yılı için yatırımcılarına ödeyeceği temettü miktarını da açıkladı.
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2025 TÜPRAŞ TEMETTÜ ÖDEMELERİ NE ZAMAN VE NE KADAR YATACAK?
Tüpraş, hisse başına toplam net 12,92 TL temettü ödeyeceğini duyurdu. Temettü, iki taksitte ödenecek.
İlk taksit 28 Mart 2025 tarihinde hisse başına 6,61 TL, ikinci taksit ise 30 Eylül 2025 tarihinde hisse başına net 6,30 TL olarak ödenecek.
Tüpraş’ın son fiyatına göre toplam temettü verimi ise %9,69 olarak kaydedildi.
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