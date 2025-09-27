TÜPRAŞ 2025 TEMETTÜ MİKTARI BELLİ OLDU

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ), 2024 yılında 18,31 milyar TL net dönem kârı açıkladı. Bu kâr oranı bir önceki yıla göre 76% düşüşe işaret etti. Şirketin net satışları ise 2024’te 810,38 milyar TL olurken, geçen yıla göre 18% azaldı.

Şubat ayında bilançosunu duyuran Tüpraş, 2025 yılı için yatırımcılarına ödeyeceği temettü miktarını da açıkladı.