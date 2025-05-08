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        Haberler Gündem Güncel Tüpraş işçilerine yüzde 67.4 zam | Son dakika haberleri

        Tüpraş işçilerine yüzde 67.4 zam

        Tüpraş ile Petrol İş arasındaki Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 22:16 Güncelleme: 08.05.2025 - 22:16
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        Tüpraş işçilerine yüzde 67.4 zam
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        Tüpraş'ta devam eden Toplu İş Sözleşmesi'nde anlaşma çıktı. Tüpraş'ta 2025 yılının ilk 6 aylık dönemi için yüzde 35, ikinci 6 aylık dönemi için de yüzde 24 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Böylece kümülatif olarak 2025 yılında toplamda yüzde 67.4 oranında zam yapılmış oldu. Sosyal yardım unsurlarına da 2025 yılı için yüzde 45 ile yüzde 55 arasında zam yapıldı.

        Tüpraş’tan KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:

        "Şirketimiz ve Petrol-İş Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde varılan anlaşmaya göre, 1 Ocak 2025 ve 31 Aralık 2027 tarihleri arasında 3 yıl geçerli olmak üzere; 2025 yılının ilk 6 aylık dönemi için yüzde 35, ilgili yılın ikinci 6 aylık dönemi için ise yüzde 24, 2026 yılının ilk 6 aylık dönemi için TÜFE + yüzde 4, ilgili yılın ikinci 6 aylık dönemi için TÜFE, 2027 yılının ilk 6 aylık dönemi için TÜFE + yüzde 6, ilgili yılın ikinci 6 aylık dönemi için TÜFE oranında ücret artışı yapılması, çeşitli sosyal yardım unsurlarının ilk yıl için yüzde 45-55 arasında değişen oranlarda, takip eden yıllar için ise TÜFE oranında artırılarak ödenmesi kararlaştırılmıştır."

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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