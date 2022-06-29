Tüp bebek transferi sonrası dikkat edilmesi gerekenler

Tüp bebek tedavisinde son aşama embriyonun transferinin yapılmasıdır. Transferin gerçekleşmesi önemli bir sürecin tamamlanmasıyla eş değerdir. Çünkü bundan sonra artık transferin başarısı beklenir. Fakat bu süreç aslında kadınlar için çok önemlidir ve yapılması gereken pek çok şey vardır. Bu içeriğimizde sizler için tüp bebek transfer sonrası tutunma belirtileri, tüp bebek transferi sonrası dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili ayrıntılı bilgileri bir araya getirdik. İşte tüp bebek transfer sonrası tutunma belirtileri ile ilgili merak edilenler…

Embriyo Transferi Sonrası Neler Yapılmalı?

Embriyo transferi sonrası dönem anne adayları için çok önemlidir. Dolayısıyla embriyo transferi sonrası neler yapılmalı ile ilgili merak edilen pek çok şey vardır. Aslında yapılması gereken aşırı özel şeyler yoktur. Embriyo transferinin gerçekleşmesinin ardından biraz dinlenildikten sonra eve gidilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır. Hatta evleri yaklaşık 2 saatlik mesafede bulunanlar bile rahatlıkla yolculuk edebilirler. Evine giden anne adayının ortalama 2 ya da 3 gün dinlenmesi mutlaka tavsiye edilmektedir. Çünkü transfer sonrası ilk üç gün çok önemlidir. Kişinin hareket etmesi, merdiven inip çıkmasında bir engel yoktur. Fakat anne adayı hamilelik boyunca ağır işler yapmamalı aşırı egzersizlerden uzak durmalıdır.

Transferin ardından kadında farklı belirtiler görünmektedir. Örneğin göğüsler dolgunlaşır, kasık ağrısı olabilir ve kahvemsi akıntılar görülebilir. Bunlar normal ilerleyişi gösterdiği için merak edilecek bir durum bulunmamaktadır. Fakat ani kan gelmesi durumunda kişi vakit kaybetmeden doktoruyla görüşmelidir.

Transfer gerçekleştikten sonra anne adayı rahatlıkla duşunu alabilir. Fakat hamilelik süresince asitli içkiler, bitki çayları ve kahveden uzak durulması gerekmektedir. Alkol ve sigara kullanımı bu süreçte çok tehlikelidir. Fazla yağlı, baharatlı yiyecekler de tavsiye edilmemektedir. Tersine taze meyve, sebze, et ve balık tüketimi gerekmektedir. Bol su tüketimi de çok faydalı olacaktır.

Genel olarak tüp bebek transferi kişinin yaşamında önemli değişikliklere neden olmaz. Önemli olan sağlıklı beslenmek ve fazla yorgunluktan uzak durmaktır.

Tüp Bebek Transfer Sonrası Tutunma Belirtileri

Tüp bebek transfer sonrası tutunma belirtileri ile ilgili özel ve kesin bir belirti yoktur. Yalnızca göğüslerin hassaslaşması ve kasık ağrıları olabilmektedir.

Tüp Bebek Transfer Sonrası Nasıl Yatmalı?

Tüp bebek transfer sonrası nasıl yatmalı diye bile anne adayları merak etmektedir. Çoğunlukla sol tarafa yatılması tavsiye edilmektedir. Yatarken kafanın çok fazla yüksekte kalmamasına dikkat edilmektedir.

Embriyo Transferi Sonrası Tutunma Ne Zaman Olur?

Embriyo transferi sonrası tutunma ne zaman olur sorusu pek çok anne adayı için merak edilen bir sorudur. Genel olarak bir hafta 10 gün içerisinde tutunmanın gerçekleştiği uzmanlar tarafından belirtilmektedir. Ancak durum kişiden kişiye farklılık gösterebileceği için tedirgin olmayıp gerekli durumlarda doktorunuzla görüşmekte fayda vardır.

Embriyo Transferinden Sonra Nelere Dikkat Edilmeli?

Embriyo transferinden sonra nelere dikkat edilmeli diye merak edenler için sıraladık;

Çiftlerin transferin ardından yaklaşık 15 gün cinsel ilişkiden uzak durması gerekmektedir.

Anne adayı sigara ve alkolden uzak durmalıdır.

Ağır egzersizler ve işler yapılmamalı mümkünse daha fazla dinlenilmelidir.

Vajinada enfeksiyon oluşmaması için yüzülmesi de tavsiye edilmez.

Transferin ardında yaklaşık 3 gün ağır spor yapılmamalıdır dinlenilmelidir.

İçeriğinde kurşun ve boya bulunan şeylerden uzak durulmalıdır.