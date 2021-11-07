Tunuslu aktivistler Merzuki'nin tutuklanma kararını kınadı

Tunuslu insan hakları savunucuları, aktivistler, siyasiler ve basın mensupları, Merzuki'ye karşı tutuklama kararının çıkarılmasını kınayan bir dilekçeyi imzaladı.
Dilekçede, "Merzuki hakkında çıkarılan tutuklama kararı, Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından yürütülen ihanet söylemi ve muhalefeti karalama bağlamında gelen keyfi bir önlemdir. Bu, Said'in, 25 Temmuz'dan bu yana, iktidardaki tekeline karşı çıkan herkesi susturmak amacıyla izlediği bir politikadır. "ifadelerine yer verildi.
Said'in ülkeyi tek başına yönetmesinin ardından Merzuki'nin Tunus'taki duruma ilişkin görüşlerini ifade etme hakkının vurgulandığı dilekçede, soruşturmayı yürüten makamdan "Tunus yargısını rencide eden bu prosedürün iptal edilerek geri çekilmesi" talebinde bulunuldu.
Son olarak da dilekçede, "Siyasi ve kötü niyetli bir arka plana sahip herhangi bir davanın kategorik olarak reddedildiği" kaydedildi.
Tunus Asliye Hukuk Mahkemesi, 4 Kasım’da eski Cumhurbaşkanı Merzuki için "uluslararası tutuklama" kararı çıkarmıştı.
FRANKOFON ZİRVESİ'NE DAİR AÇIKLAMALARI NEDENİYLE MERZUKİ'YE SORUŞTURMA
Merzuki, France 24'ün Arapça kanalında yayınlanan bir röportajında, "Uluslararası Frankofon Zirvesi'nin Tunus'ta düzenlenmesinin darbeye destek olacağını düşündüğüm için Tunus'ta zirvenin yapılmaması için çalıştım ve bu yaptığımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Cumhurbaşkanı Kays Said de 14 Ekim'de Tunus Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen ilk Bakanlar Kurulu toplantısında, "Adalet Bakanımızdan talep ediyorum, Tunus'un çıkarlarını hedef alan diplomatik pasaport sahipleri ile ilgili soruşturma açılsın, devletin iç ve dış güvenliğine kimse komplo kuramaz." demişti.
Said, yurt dışında Tunus'a komplo kuranların devletin iç ve dış güvenliğini hedef aldığını, bu kişilerin diplomatik pasaport taşımaya haklarının olmadığını söylemişti.
Bunun üzerine 15 Ekim'de Merzuki hakkında Uluslararası Frankofon Zirvesi'ne ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma açılmıştı.
Tunus İstinaf Mahkemesi Sözcüsü Habib Tarhani, Merzuki'nin France 24'ün Arapça kanalında yayınlanan ifadeleriyle ilgili Adalet Bakanı Leyla Ceffal'in verdiği izne dayanarak başkentteki Asliye Mahkemesinde Merzuki hakkında soruşturma başlatıldığını söylemişti.
Merzuki ise suçlamaları reddederek ülkesinin aleyhine çalışmadığını, 25 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü kararlarını darbe olarak gördüğünü ve buna karşı çıktığı için hedef alındığını dile getirmişti.
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