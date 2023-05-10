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Tunus'ta sinagoga silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Tunus’un Cerbe Adası'nda bulunan ve Yahudilerin hac mevsimi nedeniyle binlerce kişiyle ziyaret ettiği Garibe Sinagogu'na silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Giriş: 10.05.2023 - 03:06 | Güncelleme: ABONE OL
Tunus'ta sinagoga silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Tunus'ta sinagoga silahlı saldırı: 3 ölü, 9 yaralı
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AA

Tunus’un Cerbe Adası'nda bulunan Garibe Sinagogu'na yönelik silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

AA'nın haberien göre, Tunus İçişleri Bakanlığı, Cerbe Adası'nda gerçekleşen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Saldırıda bulunan kişinin güvenlik görevlisi olduğu belirtilen açıklamada, “Saldırgan, saldırı hedefiyle mühimmat elde etmek için bir iş arkadaşını öldürmesinin ardından Garibe Sinagogu'na ulaşmak üzere hareket ettiği esnada güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu çıkan çatışmada 2’si ziyaretçi, biri polis memuru olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.” ifadelerine yer verildi.

Polisle çatışmaya giren saldırganın öldürüldüğü bilgisi verilen açıklamada, 5'i güvenlik güçlerinden olmak üzere yaralanan 9 kişinin çevre hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.

Yahudilerin hac mevsimi nedeniyle binlerce kişinin ziyaret ettiği Garibe Sinagogu'nda hac etkinlikleri devam ediyordu.

CERBE ADASI'NDAKİ YAHUDİLER

Yunan, Roma gibi çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan, yüz ölçümü yaklaşık 500 kilometrekare olan Cerbe Adası'nda, Afrika'nın en eski sinagogunun yanı sıra 366 cami ve mescit bulunuyor.

Müslümanlar ve Yahudiler tarafından çeşitli isimlerle anılan ada, "Camiler Adası", "Havra Adası", "El-Garibe Adası" olarak da biliniyor. Çeşitli medeniyetlerin izlerini taşıyan adada, denizden gelecek tehlikelere karşı Müslümanlar tarafından yer altında inşa edilen mescitler ve tarihi kuleler bulunuyor. 160 bin nüfuslu adanın çoğunluğunu Müslümanlar oluştururken, 1200 civarında Tunuslu Yahudi yaşıyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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