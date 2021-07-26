Tunus'ta Al-Jazeera'nin ofisine baskın!

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, "ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü koşulları" ileri sürerek meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını belirtmesinin ardından ülkede gerginlik tırmanıyor.

Tunus'ta güvenlik güçleri Al-Jazeera'nin ofisini bastı ve çalışanları dışarı çıkardı.

Reuters'ın son dakika olarak servis ettiği haberine göre, Tunus’un başkentindeki Al Jazeera ofisine polis baskın düzenledi.

Al-Jazeera televizyonu tüm personelin ofisten çıkartıldığını duyurdu.