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Türkiye'yi dehşete düşüren ‘Palu Ailesi'nin damadı Tuncer Ustael'e görevi yaptırmamak için direnme suçlamasıyla dava açıldı.
Caner Aktan'ın özel haberine göre Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce Meryem Tahnal (35) ve kızı Melike Tahnal'ın (8) kaybolmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Palu Ailesi'nin damadı olarak bilinen ve tutuklu bulunan Tuncer Ustael ile eşi Emine Ustael hakkında bir dava daha açıldı.
GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME
Edinilen bilgilere göre Tuncer Ustael ile eşi Emine Ustael tutuklanmadan önce çocukları hakkında Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yüzde 70 engelli raporu verildi. Bu rapora itiraz eden Tuncer Ustael, pedagog N.A.'ya yönelik hakaretler savurdu. Bunun üzerine N.A. şikayetçi oldu. Polisler gözaltı işlemi için Ustael ailesinin evine gitti. Görevli polislere kapıyı açmayan Tuncer Ustael'in direndiği iddia edildi.
SAĞLIK BAKANLIĞI MÜDAHİL OLDU
Olayla ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Kocaeli 1. Asliye Mahkemesi tarafından kabul edildi. Bugün Kocaeli Adliyesinde görülen duruşmaya Tuncer Ustael ve Emine Ustael, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada Sağlık Bakanlığı vekili avukat Recep Uçar da hazır bulundu.
"ÖNÜNE GELEN BANA DAVA AÇIYOR"
Suçlamaları kabul etmeyen Tuncer Ustael, "Ben kimseye direnmedim. Pedagog N.A. sahte raporla çocuklarımı engelli gösterdi. Polisler kapımıza geldi evimizin camlarını kırdı. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi. Emine Ustael ise, "Cezaevinde herkes çocuklarını görebiliyor. Ama bizim çocuklarımız sahte raporlarla elimizden alındı. Ben çocuklarıma bugüne kadar bir tokat bile vurmadım. Suçsuzum. Çocuklarımı istiyorum" dedi.
"DOSYALAR BİRLEŞTİRİLSİN"
Mahkeme heyeti, Tuncer Ustael ve Emine Ustael'in pedagog N.A.'ya yönelik hakaret suçlamasıyla açılan dosya ile görevi yaptırmamak için direnme suçlamasıyla açılan dosyanın birbirinin devamı olduğunu belirtti. Dosyaların birleştirilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.
PALU AİLESİ DAVASI 23 OCAK'TA
Meryem Tahnal ve kızı Melike Tahnal'ın kaybolmasına ilişkin Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıklar Tuncer Ustael, eşi Emine Ustael, Hava Palu, İsa Palu, Fatih Palu ve Ayşe Palu'nun yargılanmasına ilişkin davanın 5'inci celsesi ise 23 Ocak tarihinde yapılacak.
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