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        Haberler Gündem Tuncer Kaplan kimdir? AK Parti Beypazarı Belediye Başkan Adayı Tuncer Kaplan nereli ve kaç yaşında?

        AK Parti Beypazarı Belediye Başkan Adayı Tuncer Kaplan kimdir?

        AK Parti Beypazarı Belediye Başkan Adayı Tuncer Kaplan olarak son dakika açıklandı. 24 Ocak günü Ankara'da düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara ilçe adaylarını kamuoyu ile paylaşıldı. Bu noktada gözler "AK Parti Beypazarı Belediye Başkan Adayı Tuncer Kaplan kimdir, nereli, kaç yaşında?" sorularına çevrildi. İşte, Tuncer Kaplan biyografisi ve siyasi kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2024 - 12:54 Güncelleme: 24.01.2024 - 12:54
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        • 1

          Yerel seçimler için geri sayım başlamış durumda. 31 Mart'ta düzenlenecek seçimlerin öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Ankara'da AK Parti Beypazarı Belediye Başkan Adayının Tuncer Kaplan olarak duyuruldu. Peki, AK Parti Beypazarı Belediye Başkan Adayı Tuncer Kaplan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, hayatı ve kariyeri...

        • 2

          TUNCER KAPLAN KİMDİR?

          Tuncer Kaplan 1968 yılında Beypazarı Tacettin Köyü'nde doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Beypazarı'nda tamamlayan Kaplan, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden Onur Öğrencisi olarak mezun olmuştur. Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde Siyasal İletişim alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır.

          Evli ve 2 erkek çocuk babası olan Kaplan; Tarım, Ticaret, Sigorta Sektörü ve Kamuda Yöneticilik gibi çeşitli iş kollarında faaliyet göstermiş ve 2009-2014 Yılları arasında BELSO A.Ş. de Genel Müdür Yardımcılığı yapmıştır. Ankaralılar Derneği Onur Kurulu üyesidir.

        • 3

          1993 yılında siyasete atılan Kaplan; Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanlığı ve İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 1998 yılında Fazilet Partisi İlçe Başkanlığı görevini üstlenmiştir. AK Parti Ankara İl Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Belediye Meclis Üyeliği görevlerini yürüttükten sonra 2006 yılında AK Parti İlçe Başkanı seçilmiştir.

        • 4

          30 Mart 2014 yerel seçimlerinde AK Parti Beypazarı Belediye Başkan Adayı olan Tuncer Kaplan, Beypazarı Belediye Başkanı seçilmiştir.

          31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ise Cumhur İttifakı Beypazarı Belediye Başkan Adayı olan Tuncer Kaplan, yeniden Beypazarı Belediye Başkanı seçilmiştir.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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