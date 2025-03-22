DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Habertürk TV'de Eren Eğilmez'in konuğu oldu.

Bakırhan, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısından, Kent Uzlaşısı'na kadar birçok konuda açıklamada bulundu.

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KENT UZLAŞISI MESELESİ

Eren Eğilmez, son günlerde gündeme gelen Kent Uzlaşısı meselesiyle ilgili Tuncer Bakırhan'a sorular yöneltti.

Eren Eğilmez: Bu soruşturmalar başladığı günden itibaren, çeşitli gösteriler, protestolar ve eylemler söz konusu. Kent Uzlaşısı da soruşturmanın bir parçası hâline geldi. Soruşturmadaki ifadeyle bir de meselenin terör örgütü boyutu var. Terör örgütü içerisinde olduğu söylenenlere yönelik, istihdamına yönelik bir boyutu var. Bu anlamıyla da dosyalardan biri bu. İfadelerden biri bu. Orada Ekrem İmamoğlu böyle söyledi. Sizin de ittifak hâlinde olduğunuz bir sürecin yargılandığı bir dönemde, buradaki meseleyle dayanışmanız konusundaki performansınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?

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Bakırhan:

Ona geçmeden önce bir şeyi düzeltelim. Örgüt üyeleri mi şehirleşmiş?

Eren Eğilmez:

İddiada öyle. Yargılama soruşturma o çerçevede ilerliyor.

Bakırhan:

Biz 40 yıldır bu iddialarla mücadele ediyoruz, bu iddialarla yargılanıyoruz. Dağ görmemiş, Kandil görmemiş, eline silah almamış insanlar 9-10 yıldır içeride. 12. siyasi partideyiz. 11 tanesi ya kapandı ya da kapatmak zorunda kaldık. Hangi örgüt üyesi acaba hangi belediyede işe girmiş, ben size açıklayım kimler işe alınmış.

Babası bir zamanlar HDP'ye üye olmuş, demokratik legal bir siyasi partide çalışmış, yönetici olmuş bir insanın çocuğu çalışmayacak mı? İşe girmeyecek mi, işe giremez diye bir kanun mu var? Bir belediye başkanı bir DEM Partili bir yetkiliyi bir üyeyi aramayacak mı?

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Eren Eğilmez:

Kent Uzlaşısı sadece DEM Parti’nin kullandığı bir kavram mıydı?

Bakırhan:

Tabi Kent Uzlaşısı, bizim kullandığımız bir kavram. Bizimle birlikte üzerine Türkiye’de yazılan çizilen, birçok yerelde hayata geçen ve sonuç alan bir tanımlamaydı. Türkiye İttifakı deyince suç değil Kent Uzlaşısı deyince mi suç oluyor?

Kent Uzlaşısı, gayet açık, içeriği gibi isminin de açık ve net olduğu bir uzlaşıdan bahsediyoruz. Bu, bizim partinin tartıştığı bir iş birliği yönetimidir. Biz Kent Uzlaşısı kararı ile birlikte yerele inisiyatif veriyoruz…

Kent Uzlaşısı aynı zamanda Diyarbakır için de geçerlidir. 100 binin üzerinde delege sandıklara giderek kendi yöneticilerini seçti. Dünyada hiçbir siyasi partinin denemediği bir yöntemi bu seçimde harekete geçirdik.

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DEM PARTİ'NİN MUHALEFET İÇİNDEKİ KONUMU

Eren Eğilmez ayrıca Dem Parti'nin son dönemde muhalefet içindeki konumuyla ilgili Bakırhan'a sorular yöneltti.

Eren Eğilmez:

Konjonktür, süreç içerisinde olduğunuz dönemlerde aman o zarar görmesin diyerek, zorlandığınız iki arada bir derede kaldığınız sıkıştığınız bir dönem oluyor mu?

Bakırhan:

Tabi bir süreç var. O sürecin yürütülmesi konusunda çok dikkatli, titiz hassas bir süreç olduğu için bir dil bir pratik içerisindeyiz. Bir yandan da muhalefet yapma durumumuz devam ediyor.

Biz şimdi, bir çağrı yapıldı, bu çağrıdan dolayı bu tutuklamalara, İstanbul Barosu Başkanı ve yönetimine kayyım atanmasına sessiz kalmayız.

MHP LİDERİ BAHÇELİ'NİN 4 MAYIS ÖNERİSİ Eren Eğilmez: Devlet Bahçeli tarih verdi. Net bir tarih verdi. Bizim önerimiz dedi, 4 Mayıs'ta Malazgirt'te örgüt kongresini toplasın ve kendisini feshetsin, bizim önerimiz budur dedi. 4 Mayıs’ta fesih toplantısı toplamamışsa örgüt 5 Mayıs’ta ne olacağını öngörüyorsunuz? Diğer taraftan Malazgirt’te kongre toplansın önerisine nasıl bakıyorsunuz? REKLAM Bakırhan: Sayın Bahçeli aslında Öcalan meclise gelip DEM grubunda da konuşsun dedi ama olmadı tabi ki. Şimdi 4 Mayıs'ı işaret etmesi, Malazgirt tarih açısından önemli bir yerdir. Malazgirt aslında Türklerin ve Kürtlerin ilk ittifak yaptıkları, birlikte Anadolu’nun kapılarını açtıkları bir yerdir. Önemlidir, tarihidir. Örgüt ben bırakacağım diyor. Öcalan’ın çağrısına uyacağız dedi. Siz de takip ettiniz, ilk defa bu kadar net bir açıklama yaptı. Ama kongre yapılması için zeminin oluşması gerekiyor dedi. Bence o zemin oluşturulsun. O zaman oluşunca biz örgütün bu konuda ne kadar samimi olup olmadığını anlayacağız. Biz örgüt adına burada bir şey diyemeyiz. Eren Eğilmez: Terör örgütü PKK’nın fesih kararı için siz kongre güvenliği dediniz, kongre güvenliği talep ettiniz. Ne kast ettiniz? REKLAM Bakırhan: Bu örgüt dediğiniz yer birkaç yüz metrekare içinde değil. Dağınık yaygın. Bir kongre toplamak demek örgütün onayını almak demektir. Tamamı olmasa bile kendi yerine gönderdikleri insanlarla toplanıp bir karar alıp kendisini feshetmesi anlaşılıyor. Bunun için de insanların kongre yapılacağı yere, belirlenecek tarihte gitmesi için bir ortamın hazırlanması gerekiyor. Operasyonlar var, çatışmalar oluyor. Yani bu çok zor bir şey midir, neden buraya takınıldı anlamadım. Mesele şöyle bir şey denebilir, bir hafta içerisinde şurada veya burada. Şimdi bazen, söz güzel, güzel söz söyleniyor ancak onun pratik anlamda karşılığını bulması için bazı zorluklar var ancak orada kimse o sorunu çözmek için sorumluluk üstlenmiyor. Dolayısıyla bu işi uzatmadan bir yolunu bulmak gerekiyor. Gerekirse İmralı’da tekrardan bir görüşme yapılabilir. Bence iktidar ve devlet yetkilileri de bu konuda daha yapıcı, o zeminin oluşmasını sağlayacak bir formül bulabilirlerse bu mesele çok rahatlıkla çözülüp aşılabilir diye düşünüyorum. Eren Eğilmez: Bizi izleyenlerden de sorular geliyor, verdiğiniz yanıtlardan kaynaklı. Örneğin bu kent uzlaşısı çerçevesinde Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki süreci konuşurken, bunun nesi suç ki dediniz, bu yargılanacak bir konu mu dediniz. Ama o süreçte, çok da sorusu gelmiş, Azad Barış... Siz tanıyorsunuz da değil mi Azad Barışı. Onun isminin geçtiği de bir süreç oluyor. HDP'li bir isim sanırım sizden aday da olmuş. Bunun etrafından yürüyen iddialar var. Bu iddialar çerçevesinde Kent Uzlaşısı, CHP-HDP iş birliği meselesi, ne diyorsunuz? Bakırhan: Azad Barış, HDP'nin Eş Genel Başkan Yardımcısıydı. Çok ünlü bir sosyolog. Yurt dışında doktorasını yüksek lisansını yapmış bir arkadaşımız. Aynı zamanda son seçimlerde bizim Diyarbakır milletvekili adayımızdı. Düşürmeseydik, Azad Bey de parlamentoda olacaktı. Azad Bey DEM Parti döneminde bizim yönetimimizde değil ama çok önemli bir ajans sahibidir. Azad Bey, sadece bize değil Türkiye'de birçok belediyeye birçok siyasi partiye araştırmalar yapıyor. Çalışmalar yürütüyor, anketler yapıyor.

Bugüne kadar, bizim de yapmış olduğumuz kimi çalışmalarda çok isabetli değerlendirme ve sonuçları olan bir arkadaştır. Azad Barış, Kent Uzlaşısına karar verecek birisi değil. Azad Barış bir sosyolog ve bir ajansın sahibi. İBB ile çalışmış olabilir. Eren Eğilmez: Bu süreci başlatan iki aktör de, MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan çerçeveyi hep şu şekilde kuruyor. O Partilerin yetkililerine programlarda sorduğumuz sorularda, mesele biz dedik ki; Bu bir çözüm süreci midir? Asla dediler. Bu bir açılım süreci midir? Asla dediler. Kayıtsız şartsız, terör örgütünün lağvetmesidir, silahları bırakıp lağvetmesidir. Sorduk; terör örgütü kendini lağvetsin dediğinizde Avrupa'da da var, Orta Doğu'da, Suriye'de, İran'da Irak'ta tamamı mı? Tamamı dediler. En son Cumhurbaşkanı şehit ve gazilerin iftarında dedi ki; Şart kurnazlığına gerek yok, isim değiştirerek de yok dedi. Bu, bu kadar köşeli. Bu köşeli tanıma, terörsüz Türkiye. Bu tanıma siz evet bu tanım çerçevesinde bir süreç yürüyor, biz de üstümüze düşeni yapıyoruz diye mi bakıyorsunuz yoksa bu tanımı biraz esnetecek bir şey de var mı sizin açınızdan? Bakırhan: Sayın Erdoğan da bu meseleyi başlatan öncü Sayın Bahçeli de aynı zamanda şunu da söylediler. Silahlı çatışmanın olmadığı bir Türkiye'de her şeyi konuşabiliriz, tartışabiliriz dediler. Aslında Öcalan'ın kendisi de İmralı'da aynı şeyi söylüyor. Bu meseleyi biz diyalogla da çözebiliriz diyor. Burada öne arkaya konulmuş bir şey yok. Bir sorun olduğu herkes tarafından kabul edilmiş. Bu araç ortadan kalktıktan sonra konuşmayacağımız hiçbir şey yok, tartışmayacağımız hiçbir şey yok, çaresini bulmayacağımız hiçbir şey yok diyorlar. BAKIRHAN: BURADA ALDIĞIMIZ YOL SURİYE'Yİ DE ETKİLER Bakırhan program içerisinde Suriye'ye de değinerek "Burada aldığımız yol Suriye'yi de etkiler. İran'ı da Irak'ı da Avrupa'yı da etkiler. Çözüme doğru yol alabilirsek tabi ki Suriye de buradan etkilenir." şeklinde konuştu