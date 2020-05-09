Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Kırkmerdiven Şelaleleri, Mercan Vadisi ve Harami Deresi'nin bulunduğu 1500 rakımlı Ovacık ilçesi, ilkbaharla yeşile bürünen doğasıyla göz kamaştırıyor.

Hava sıcaklığının arttığı ve karların eridiği ilçede, yeşeren meşe ormanları, coşkuyla akan dereler, çiçek açan meyve ağaçları ve otlar arasında uçuşan kelebekler seyir keyfi sunuyor.

İlçeye bağlı Gözeler köyü yakınlarında mayıs ve ağustos ayları arasında mevsimlik akan bir derenin oluşturduğu doğa harikası menderesler de güzellikleriyle dikkati çekiyor.

Menderesler Munzur Dağları'nın zirvesinden görüntülendi

Kar ve yağmur sularıyla beslenen derenin, yemyeşil tarım alanları arasından geçerek oluşturduğu menderesler, Munzur Dağları'nın zirvesinden görüntülendi.