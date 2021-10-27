Konaklar köyünde yaşayan Fatma Derman ise zamanının çoğunu inek otlatmakla geçirdiğini anlattı. Sonbaharda doğanın çok güzelleştiğini ifade eden Derman, "Ağaçlar kırmızı, sarı ve yeşil yapraklarla süslenmiş. Biz de güzellikler arasında hayvanlarla uğraşıyoruz ve zamanımız güzel geçiyor" dedi. Cemal Derman da Ovacık'ın havasının sonbahar gelişiyle farklılaştığını ve belirli günlerde ormana odun kesmeye gittiğini dile getirdi. Derman, ormanda topladığı odunları evine getirip parçaladıktan sonra kış için odunlukta istiflediğini belirtti. Hayvancılıkla uğraşan Saray Dermanlı da sabahın erken saatlerinde güne başladığını ve sahibi olduğu ineğini sağarak ahırları temizlediğini aktardı.

Dermanlı, doğayla iç içe yaşamanın kendisini mutlu ettiğini ifade ederek, "Her taraf sapsarı olmuş, çok güzel. Şehir yaşantısı güzel değil, köy yaşantısı daha güzel oluyor" diye konuştu.