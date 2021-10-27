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Tunceli'nin şirin ilçesi Ovacık sonbahar renklerine büründü

Doğal ve tarihi güzellikleriyle öne çıkan Tunceli'nin de Ovacık ilçesinde, sonbahar renklerine bürünen tabiat ilgi çekiyor

27.10.2021 - 12:22 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Sarp dağların arasında kurulu olan 1500 rakımlı Ovacık'ta, sonbaharın gelişiyle doğaya yansıyan sarı, kırmızı, turuncu ve yeşilin tonları görülmeye değer güzellikler sunuyor. AA'nın haberine göre yüksek tepelerin kar yağışıyla beyaza büründüğü, alçak kesimlerde ise sonbahar renklerinin iyice doğaya yansıdığı ilçede, Munzur Vadisi Milli Parkı, Mercan Vadisi ve Karaoğlan bölgesindeki ormanlar doğa tutkunlarını hayran bırakıyor.

     

  • Sonbaharın güzelliklerinin yanı sıra vatandaşların kış öncesi çeşitli hazırlıklar yapması sebebiyle zorlukların da yaşandığı ilçede, yöre sakinleri bir yandan şehir stresinden uzakta doğanın keyfini çıkarırken, diğer yandan da kışlık yakacak ihtiyaçları olan odun toplayıp kesme gibi kış hazırlığı yapıyor.

     

  • KÖYLÜLER KIŞLIK YAKACAK HAZIRLIĞI MESAİSİNDE

    Metrelerce kar yağması ve aylarca kar altında kalması sebebiyle yurtta kara kışın çetin geçtiği yerleşim yerlerinin başında gelen Ovacık'ta, şu sıralar yüksek rakımlı Konaklar, Burnak, Kozluca, Yukarı Öveçler, Işıkvuran, Yoncalı, Sarıtosun ve Yaylagünü köyünde yaşayan vatandaşlar, kışlık yakacak ihtiyaçlarını hazırlamak için zorlu mesai yapıyor. Günün belirli saatlerinde köylerinin çevresinde bulunan ormanlık alanlara giden köylüler, balta ve hızar kullanarak kestikleri meşe, kavak ve söğüt ağaçlarını yük haline getirip at, eşek ve katırla evlerine taşıyor.

     

     

  • Hayvancılığın geçim kaynağı olduğu ilçede, besiciler de mevsime bağlı otlakların yetersizliği ve yağışlar sebebiyle keçi, inek ve koyun sürüleri peşinde yorucu ve meşakkatli günler geçiriyor. Her mevsim hayvanlarıyla ilgilenen besiciler, sabahın erken saatlerinde uyanarak ağıldan dışarı çıkardıkları sürüleri, otlakların bol olduğu ıssız ormanlardaki meralara götürüyor.

     

  • KIŞIN HABERCİSİ VARGİT ÇİÇEKLERİ İLGİ ÇEKİYOR

    Yörede kışın habercisi olarak bilinen ve 500 ile 3 bin rakım arasındaki çayırlık, orman açıklıkları ile yamaçlarda yetişen kışın habercisi beyaz ya da mor vargit çiçekleri de güzelliği ile görenleri cezbediyor.

     

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