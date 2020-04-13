Geçitveren köyü, 2 kişinin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla 28 Mart'ta karantinaya alındı.

DHA'nın haberine göre, giriş ve çıkışların kapalı tutulduğu köyde yapılan testlerde yeni vakaya rastlanmadı. Bunun üzerine köydeki karantina bugün sonlandırıldı.

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