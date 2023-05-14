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Tunceli Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Tunceli Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Meclis’i belirlemek için sandık başına gitti. YSK'nın seçimlerle ilgili yayın yasağı kararının kalmasının ardından Tunceli Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları da gelmeye başladı. 14 Mayıs 2023 Tunceli seçim sonuçları ve önde olan parti ile Cumhurbaşkanı adayı hakkında bilgi edinmek için sonuçları haberimizden canlı takip edebilirsiniz. Peki, Tunceli seçim sonuçlarına göre ile hangi parti ve Cumhurbaşkanı adayı önde? Tunceli genel seçim sonuçları son durum nedir? İşte, resmi olmayan sonuçlara göre 14 Mayıs 2023 Tunceli Cumhurbaşkanı seçim sonucu ve milletvekili genel seçim sonuçları canlı takip ekranı

Giriş: 14.05.2023 - 21:33 | Güncelleme: ABONE OL
Tunceli Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Tunceli Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları
HABERTURK.COM

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Tunceli başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Tunceli Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Tunceli seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Tunceli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Tunceli Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 87.16 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:33 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 89.3 oldu. Tunceli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 39.403 oyla yüzde 79.51 - Recep Tayyip Erdoğan: 8.399 oyla yüzde 16.95 - Sinan Oğan: 1.689 oyla yüzde 3.41 - Muharrem İnce: 64 oyla yüzde 0.13 oy aldı.

Tunceli 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;

Kemal Kılıçdaroğlu: 39.403 oyla yüzde 79.51

Recep Tayyip Erdoğan: 8.399 oyla yüzde 16.95

Sinan Oğan: 1.689 oyla yüzde 3.41

Muharrem İnce: 64 oyla yüzde 0.13



Tunceli Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 86.36 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:33 itibarıyla yüzde 87.5 oranında açıldı. 2023 Tunceli milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Emek ve Özgürlük İttifakı: 20.288 oyla yüzde 42.6 - Millet İttifakı: 16.491 oyla yüzde 34.63 - Cumhur İttifakı: 9.453 oyla yüzde 19.85 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 718 oyla yüzde 1.51 - Ata İttifakı: 50 oyla yüzde 0.1 aldı. Saat 21:33 itibarıyla 2023 Tunceli milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:


Emek ve Özgürlük İttifakı: 20.288 oyla yüzde 42.6

Millet İttifakı: 16.491 oyla yüzde 34.63

Cumhur İttifakı: 9.453 oyla yüzde 19.85

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 718 oyla yüzde 1.51

Ata İttifakı: 50 oyla yüzde 0.1

YEŞİL SOL: 20.288 oyla yüzde 42.60

CHP: 15.388 oyla yüzde 32.31

AK Parti: 6.085 oyla yüzde 12.78

MHP: 2.772 oyla yüzde 5.82

İYİ Parti: 1.103 oyla yüzde 2.32

SOL PARTI: 533 oyla yüzde 1.12

YENİDEN REFAH: 438 oyla yüzde 0.92

MEMLEKET: 212 oyla yüzde 0.45

BBP: 158 oyla yüzde 0.33

TKP: 133 oyla yüzde 0.28

ANAP: 61 oyla yüzde 0.13

GENÇ: 52 oyla yüzde 0.11

TKH: 52 oyla yüzde 0.11

AP: 50 oyla yüzde 0.10

HAKPAR: 37 oyla yüzde 0.08

GBP: 32 oyla yüzde 0.07

MP: 30 oyla yüzde 0.06

YP: 22 oyla yüzde 0.05

HKP: 21 oyla yüzde 0.04

MİLLİYOL: 11 oyla yüzde 0.02

TİP: 0 oyla yüzde 0.00

ZP: 0 oyla yüzde 0.00

AB: 0 oyla yüzde 0.00



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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