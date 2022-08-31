2 bin 100 rakıma zorlu yolculuk

Yöre sakinlerince kutsal sayılan Düzgün Baba Dağı, Nazımiye ilçesine yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Kıl köyünde bulunuyor.
Yılın her döneminde farklı güzellikler sunan dağ ve çevresi, özellikle haziran-ağustos döneminde yurt içi ve yurt dışından yüzlerce kişinin uğrak yeri oluyor.
Günübirlik turlarla bölgeye gelenler, ilk olarak Düzgün Baba Dağı'nın iki farklı noktasında yer alan cemevlerini ziyaret ediyor.
Buradaki görevlilerden bilgi alan ziyaretçiler, daha sonra dağın zirvesine ulaşmak için zorlu yolculuklarına başlıyor.
2 BİN 100 RAKIMA ZORLU YOLCULUK YAPIYORLAR
Ziyaretçiler, uzun süren yürüyüşün sonunda yaklaşık 2 bin 100 rakımlı dağın zirvesine ulaşıyor.
Zirvedeki mağaraları ve kutsal sayılan alanları gezen turistler, kentin inanç ve kültürel değerleri hakkında bilgi sahibi oluyor.
Ziyaretçilerden Ali Haydar İmre, AA muhabirine, Düzgün Baba Dağı'nın Alevilik'te oldukça önemli yeri olduğunu söyledi.
Yaklaşık 10 kilometrelik yolculuğun ardından 2 bin 100 rakımlı dağa tırmandıklarını belirten İmre, bölgenin her mevsim doğal güzellikleriyle öne çıktığını dile getirdi.
"İNANÇSAL ANLAMDA TURİZMİ CANLANDIRIYOR"
Dağdaki mağara ve inanç alanlarını gezmenin keyifli olduğunu anlatan İmre, "Yaz aylarında binlerce yerli ve yabancı turist Düzgün Baba Dağı'na akın ediyor. Buraya gelen vatandaşlar dua edip niyazlar dağıtıyor. Tunceli'de Düzgün Baba Dağı inançsal anlamda turizmi canlandırıyor. Bizler de buradan bütün doğaseverlerle sesleniyoruz; gelsinler doğamızı görsünler. Tunceli'nin turizmine ve inanç merkezlerine katkıları olsun." dedi.
Arkeolog Düzgün Tarkan ise Düzgün Baba Dağı'nın gezi rotasının zorlu olduğunu aktardı.
Her yaştan insanın dağa tırmandığını ifade eden Tarkan, şöyle konuştu:
"Yolculuğumuz sırasında ilk başta bizleri Düzgün Baba'nın yaşadığına inanılan ev karşıladı ve orada dileklerin tutulduğu, adakların sunulduğu kaya oyuğu bulunuyordu. Oradan yukarıya çıkınca da bu defa Düzgün Baba'nın taşlardan yapılmış türbesiyle karşılaştık. Gezimizin sonuna doğru insanların dağda kurbanlarını kestikleri ve adaklarını sundukları çeşitli kayalıklardan aşağıya iniş yaptık. Çok görkemli bir dağ ve güzelliği zirveye çıkınca anlaşılıyor. Bu dağdan Tunceli'nin hemen her yeri görülebiliyor."
Ziyaretçilerden Arzu Kahraman da Fransa'dan Tunceli'ye ailesiyle gezmeye geldiğini ve dağın güzelliğine hayran kaldığını söyledi.
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