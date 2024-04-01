Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak oldu! Tunceli Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 2024
Tunceli seçim sonuçları belli oldu! Türkiye 31 Mart Yerel Seçimi için bugün bir kez daha sandık başındaydı. Saat 17:00 itibariyle sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. Oy sayımının bitişiyle beraber merakla beklenen Tunceli Belediye Başkanı'nın kim olduğu da belli olmuş oldu. Sonuçların açıklanmasının ardından "Tunceli Belediye Başkanı kim oldu?" sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte, 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarına göre seçim kazananı ve adayların oy oranları…,
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31 Mart Yerel Seçimleri için bugün tüm Türkiye sandık başında görevini yerine getirdi. Yurt genelinde oy kullanma 17.00 itibariyle tamamlandı. Seçimin sona ermesinin ardından sandıkların açılmasıyla beraber gözler Tunceli Belediye Başkanı’nın kim olacağına çevrildi. İşte, 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarına göre Tunceli Belediye Başkanı ve ilçe ilçe Tunceli seçim sonuçları…
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TUNCELİ BELEDİYE BAŞKANI CEVDET KONAK OLDU!
Resmi olmayan verilere göre; Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak oldu. DEM Parti'nin adayı Cevdet Konak, yüzde 40.22 oy aldı.
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İLÇELERE GÖRE 31 MART TUNCELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SONUÇLARI
Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre; Tunceli ilçelerinin seçim sonuçlarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.
TUNCELİ İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
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2019 YEREL SEÇİMLERİNDE TUNCELİ’DE OY ORANLARI
2019 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde TKP adayı olarak Fatih Mehmet Maçoğlu yüzde 32,77 oy alarak belediye başkanı olarak seçildi. HDP adayı Nurşat Yeşil ise yüzde 28,21 oyla ikinci sırada yer aldı.
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TELEFON VEYA KAYDEDİCİ BİR CİHAZ İLE OY ALANINA GİRİŞ YASAK MI?
Oy vermek için sandık başına giden vatandaşlar için YSK tarafından belirlenen bir dizi yasak bulunuyor. Bu yasakların arasında cep telefonu, fotoğraf makinesi ya da herhangi bir görüntü kaydedici ve ses kayıt cihazı gibi cihazlarla oy alanına giriş de bulunuyor. Bu cihazların vatandaşlar tarafından oy verme işlemleri sonlanana kadar sandık görevlilerine teslim edilmesi gerekiyor. Cihazlar teslim edilmediği takdirde vatandaşlar ceza ile karşı karşıya gelecek.
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31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Habertürk.com'dan takip edebilirsiniz.
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