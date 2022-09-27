Tuncel Kurtiz anıldı

AA

Edremit Belediyesi'nce gerçekleştirilen anma töreninde Tuncel Kurtiz'in sevenleri,oyuncunun kabrine çiçek bırakarak, dua etti. Kurtiz'in yakınları, dostları ve hayranlarının katıldığı etkinlikte, merhum oyuncunun sesinden dinleti sunuldu.

Edremit Belediyesi Kültür Müdürü Ahmet Cumhur Dokur, Kurtiz'in sanatını, eserlerini, dünya görüşünü konuştuklarını ve sevenleriyle kendisini andıklarını söyledi. Sanatçının Çamlıbel'de yaşayan dostlarından Zeki Mandev ise Kurtiz'in tüm Türkiye'ye olduğu gibi mahalleye de değer kattığını dile getirdi.

"ALLAH ONUN MEKANINI CENNET ETSİN" Tuncel Kurtiz'in sağlığında manevi şahsiyetinin mahalleye yeterli katkıyı sağladığını ifade eden Mandev, "Derdi ki bana davudi sesiyle, 'Zeki bu dağda sadece oksijen yok, bu dağda başka bir şey var.' Zira bizim dağa baktığımız gibi değil onun başka bir bakışı vardı. Allah onun mekanını cennet etsin. Şükranla, minnetle anıyoruz Tuncel ağabeyi..." ifadelerini kullandı.

"DÜNYA GÜZELİ BİR İNSAN" Merhum sanatçının İstanbul'dan arkadaşı İsmet Ak da onu, "Dünya güzeli bir insan" olarak nitelendirdi. Ak, "Vatanperver, ülkesini, toplumunu seven, her şeyini bu toplum, bu ülke için verebilecek bir yürek taşıyan bir dosttu. Allah rahmet eylesin" dedi. Fotoğraflar: AA, İHA ANISINA FESTİVAL DÜZENLENİYOR Tuncel Kurtiz anısına 'Kardan Be...

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