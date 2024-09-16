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        Haberler Gündem Güncel Tunca Nehri ve havzasında su biriktirilecek | Son dakika haberleri

        Edirne'de kuraklığa karşı Tunca Nehri ve havzasında su biriktirilecek

        Edirne Valisi Yunus Sezer, tarımsal kuraklığı önlemek amacıyla yağışın bol olduğu dönemde Tunca Nehri ve havzasında suyun tutulmasını sağlayacak çalışmalar yapılacağını belirtti. Vali Sezer, ürün çeşitliliğinin arttırılması için de planlamalar yapıldığını ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 10:38 Güncelleme: 16.09.2024 - 10:38
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        Tunca Nehri ve havzasında su biriktirilecek
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, yaz aylarında etkili olan kurak ve sıcak havanın üretimi olumsuz etkilediğini ifade etti.

        Sulama döneminde yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmeyi hedeflediklerini belirten Sezer, Tunca Nehri ve havzasında suyun biriktirileceği alanlar planladıklarını dile getirdi. Gerekli planlamaların ardından çalışmaların başlayacağını anlatan Sezer, şunları kaydetti:

        "Tunca Nehri'nde su biriktirmek için DSİ ve İl Özel İdaresi planlama yapıyor. Nehir çevresinde kuru dereler var. Kuru derelerin önünde belki 1-2 milyon metreküp suyun biriktirileceği ufak ufak alanlar oluşturacağız. Nehir havzasında taşkına sebep olmayacak şekilde küçük seddeler meydana getirerek arkada suyun birikeceği alanları planlıyoruz. Planlamada bir sıkıntı olmazsa kış döneminde bunların yapımını tamamlayıp ilkbaharda nehir suyunu tutup, sulama dönemine bunu yetiştirmeyi düşünüyoruz."

        Vali Sezer, ürün çeşitliliğinin arttırılması için de planlamalar yapıldığını ifade etti.

        Kentte bu sene etkili olan kuraklık ve sıcak hava nedeniyle Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyeleri düşmüş, üreticilerin mağduriyet yaşamaması için her iki nehirde de kontrollü sulama uygulanmıştı.

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        #edirne
        #kuraklık
        #tunca nehri
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