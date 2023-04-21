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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Tunahan isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

TUNAHAN ADININ ANLAMI NEDİR?

Tunahan ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Tunahan adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Tunahan isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

TUNAHAN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Tunahan ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü.

Görkemli. Gösterişli hükümdar.

TUNAHAN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Tunahan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Tunahan adını koymak caizdir.

TUNAHAN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Tunahan ismini kullanan 25.998 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Tunahan ismini kullanan 4.151 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Tunahan ismini kullanan 2.071 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Tunahan ismini kullanan 773 kişi bulunmaktadır.

TUNAHAN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Tunahan ismindekiler hayatı çok hızlı yaşarlar. Yolun en son şeridinde araba kullanmayı severler. Yeni işler, yeni projelerin içinde olmayı severler. Özel hayatlarında oldukça iddialı ancak bazen sinirli olabilirler. Duygularını kontrol altında tutmaları gerekebilir. Alınganlık yapabilen insanlardır.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk