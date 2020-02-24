Kültür ve Turizm Bakanlığının sınır istatistiklerine göre yılın ilk ayında Türkiye’yi 1 milyon 787 bin 435 yabancı ziyaret etti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 16.11 artış yaşanırken, tüm zamanların en yüksek Ocak ayı ziyaretçi sayısına ulaşılmış oldu.

YILLAR % DEĞİŞİM ORANI AYLAR 2018 2019 2020* 2019/2018 2020/2019 OCAK 1 461 570 1 539 496 1 787 435 5.33 16.11 ŞUBAT 1 527 070 1 670 238 9.38 MART 2 139 766 2 232 358 4.33 NİSAN 2 655 561 3 293 176 24.01 MAYIS 3 678 440 4 022 254 9.35 HAZİRAN 4 505 594 5 318 984 18.05 TEMMUZ 5 671 801 6 617 380 16.67 AĞUSTOS 5 383 332 6 307 508 17.17 EYLÜL 4 792 818 5 426 818 13.23 EKİM 3 755 467 4 291 574 14.28 KASIM 1 966 277 2 190 622 11.41 ARALIK 1 950 705 2 147 878 10.11 TOPLAM 39 488 401 45 058 286 14.11

Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise, bir önceki yıla göre yüzde 21,22 artışla Bulgaristan ilk sırada yer aldı. Sıralamada yüzde 18.06 artışla Gürcistan ikinci, yüzde 42.40 artışla da Rusya Federasyonu üçüncü oldu.

Ocak ayında yakaladığı büyük oransal artışla dikkatleri çeken Rusya Federasyonu’nu Almanya ve İran izledi.

Türkiye’ye Ocak ayında gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısının 15 bin 315’i günübirlikçi olurken, bu rakamın toplam içerisindeki payı ise yüzde 0.86 oldu.

Yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ise 1 milyon 17 bin 34 ziyaretçiyle İstanbul birinci, 222 bin 494 ziyaretçiyle Edirne ikinci, 152 bin 976 ziyaretçi ile Antalya üçüncü, 143 bin 679 ziyaretçi ile Artvin dördüncü, 34 bin 365 ziyaretçi ile de Ankara beşinci sırada yer aldı.