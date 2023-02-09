DEPREMİN ARDINDAN VOLKAN PATLAMASI YAŞANDI

Depremden iki gün sonra, Puyehue volkanına yakın bir volkanik menfez olan Puyehue Cordón Caulle patladı ve haftalarca aktif kaldı. Seyrek nüfuslu ve yalıtılmış iki And vadisi arasında, patlamanın çok az görgü tanığı vardı ve depremin neden olduğu ciddi ve yaygın hasar ve kayıplarla meşgul olan yerel medya tarafından çok az ilgi gördü. Patlama ilk olarak Puerto Montt'tan Santiago'ya gitmekte olan bir Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri uçağının mürettebatı tarafından fark edildi.

Püskürme, 21 ayrı menfezin bulunduğu 135° istikametinde 5.5 km uzunluğundaki bir çatlağı besledi. Patlama 59 gün sonra 22 Temmuz'da sona erdi. Tahliye planının bir sonucu olarak, patlamayla ilgili herhangi bir insan ölümü bildirilmedi.