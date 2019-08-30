Tüm Türkiye'den 30 Ağustos manzaraları

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıldönümü tüm Türkiye'de kutlanıyor. Ankara'da Anıtkabir, İstanbul'da Taksim Meydanı, İzmir'de Cumhuriyet Meydanı kutlamaların adresi oldu.

İşte Türkiye'den 30 Ağustos manzaraları:

CUMHURİYET ANITI'NA ÇELENK KONULDU

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.

Tören kapsamında, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törene, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam edildi.

Törende, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer aldı.

Törenin ardından siyasi partiler de anıta çelenklerini sundu.

MASLAK KIRMIZI BEYAZ

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Maslak'ta bir çok gökdelen dev Türk bayraklarıyla donatıldı.

Maslak, kırmızı-beyaza büründü. Bölgede bulunan çok sayıda gökdelene Atatürk posteri ve Türk bayrakları asıldı. Gökdelenlerdeki Atatürk posterleri ve Türk bayrakları havadan görüntülendi.

İZMİR'DE ADRES CUMHURİYET MEYDANI

30 Ağustos Zafer Bayramı, İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma törenleri ile başladı. 30 Ağustos etkinlikleri, gün boyu devam edecek.

İzmir Valiliğinin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı programı etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Törene; İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu Komutanlığına atanan Korgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer katılım gösterdi.

Törende, İzmir Valiliği, Ege Ordusu Komutanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi çelenkleri Atatürk anıtına bırakıldı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulurken, İstiklal Marşı okundu. Marş okunduğu sırada Türk bayrakları göndere çekildi.

AYDIN'DA 30 AĞUSTOS KUTLAMALARI

Aydın’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Aydın'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalar Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı. 30 Ağustos Zaferinin 97. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Aydın Valiliği, Aydın Garnizon Komutanlığı ve Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından valilik önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Per. Yüzbaşı Murat Genç, “Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına temel teşkil eden 30 Ağustos 1922’de kazandığımız büyük zaferin 97. yılını milletçe kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Ülkemizde karabulutların dolaştığı bir ortamda Mustafa kemal Atatürk ve onun dava arkadaşları bağımsızlık meşalesi yakarak ‘Ya İstiklal, ya ölüm’ parolasıyla aydınlığa giden yolu aralamışlardır. Dünyanın en kahraman en savaşçı milleti 30 Ağustos’a gelindiğinde düşman kuvvetlerinin önemli bir bölümünü imha edip büyük zafer ile düşmana son darbeyi vurmuştur. Ardından 9 Eylül’de düşman İzmir’de denize dökülmüştür. Türk ulusunun son neferine kadar yok edilmedikçe; Türk’ün istiklalinin elinden alınamayacağı, Türklerin yalnız askeriyle değil milletiyle topyekun olarak savaştıkları bir kere daha ispatlanmıştır. 30 Ağustos Zaferi Türk ordusuna Silahlı Kuvvetler Günü olarak armağan edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin huzur ve bekasını sağlamak, bölgemizde ve dünyada sürekli barışın tesisine katkıda bulunmak için tarihinden ve milletinden aldığı güçle moderne harp silah ve teçhizatıyla güçlü ve dinamik personeliyle ulaştığı yüksek eğitim seviyesiyle azimli ve kararlı komuta kademesiyle dostlarının ve ülkemizin güvencesi düşmanlarımızın korkulu rüyası olmaya devam etmektedir” dedi.

Atatürk Anıtı önündeki törenin ardından valilikte tebrik töreni düzenlendi. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger tebrikleri kabul etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı törenine Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Garnizon Komutanı Per. Albay Durmuş İlhan Başer, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın milletvekilleri Rıza Posacı ve Hüseyin Yıldız, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, CHP İl Başkanı Ali Çankır ile idari ve askeri erkan katıldı.

ADANA'DA ÇELENK KRİZİ

Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Parkı'ndaki törene Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar geç kalınca, çelenk sunma krizi yaşandı.

Kentte Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Atatürk Parkı'nda saat 08.30'da başlayan törende Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, milletvekilleri, bürokratlar ve vatandaşlar yerini aldı. Ancak Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar buradaki törene yetişemedi. Saat 08.30'da başlayan törende Vali Demirtaş ve Tümgeneral Erhan Uzun'un yanında Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Birgül Ağdemir temsil etmek istedi. Ancak tören başlarken Adana Valisi Mahmut Demirtaş buna izin vermedi. Bunun üzerine törende Zeydan Karalar'ın yeri boş kaldı, Büyükşehir Belediyesi'nin çelengi de sunulamadı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun ile birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etmek için Valiliğe geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, buradaki törene katıldı.

DUMLUPINAR ŞEHİTLİĞİ'NE AKIN

Zafer Bayramı dolayısıyla Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeki şehitlikte ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Gazi Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Türk Ordusunun zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi'nin 97'nci yıl dönümünde, Dumlupınar Şehitliği'nde anma programları düzenlendi.

Kütahya ve çevre illerden gelen çok sayıda öğrenci ve vatandaş, şehitler için dua etti.

Ailesiyle Niğde'den gelen Özgür Altınöz, kutlamalara zaferin gerçekleştiği topraklarda katılmak için kentte bulunduğunu söyledi.

Altınöz, şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret eden öğrencilerden Ahmet Eren Babanoğlu da şehitlere olan minnet duygularını dile getirdi.