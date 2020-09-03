Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Saydan: "Zatürre aşıları kolay bulunabilmeli"

Saydan, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) üst solunum yollarından vücuda girdiğini ve alt solunum yollarında zatürreye neden olduğunu hatırlattı.
Dünya ve Türkiye Kovid-19 ile mücadele ederken, bu virüsün yol açtığı hastalığın daha ağır seyretmesini önleyen zatürre aşısının zor temin edildiğini savunan Saydan, "İki tip zatürre aşısı bulunmakta. Eczanelerimizde satılan aşı ömür boyu koruma sağlıyor ve fiyatı 344,17 lira. Diğer aşı ise 5 yıllık koruma sağlıyor ve fiyatı 68,86 lira. Ancak bu aşılar eczane başına neredeyse ayda bir kutu ulaştığı için vatandaşlarımız eczanelerimize geldiği zaman bu aşılara ulaşamamakta." ifadelerini kullandı.
Devletin şu an için 65 yaş üstü ve kronik hastalara bu aşıların ücretsiz yapılmasını sağladığını bildiren Saydan, şöyle devam etti:
"65 yaş üzerindekiler ile 18-64 yaş arasındaki KOAH, astım, diyabet, kronik kalp yetmezliği, kronik böbrek hastalığı, kanser gibi eşlik eden hastalığı olan risk gruplarına zatürre aşılarının aile sağlığı merkezlerinde ve aşıya erişimin mümkün olduğu hastanelerde ücretsiz uygulanması Sağlık Bakanlığınca başlatılmış olup, ellerinde yeterli aşı bulunan sağlık kuruluşları bu aşıları hastalara yapmaktadır."
Bu aşıların, ücretli temin edildikleri eczanelere ise yok denecek kadar az geldiğini kaydeden Saydan, açıklamasında "Bu vesileyle vatandaşlarımızın eczanelerimizde bu aşıları bulamamasının sorumlusunun eczacılar olmadığını, bu aşıların kolay bulunabilir hale getirilmesi gerektiğini kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verdi.
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