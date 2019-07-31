Anne olmaya hazırlanan ünlü model Tülin Şahin Marmaris'te tatil yapıyor. Hamileliğinin 6'ncı ayında olan Şahin mayolu bir pozunu "6 ay" notuyla sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Şahin'in paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Tülin Şahin, bir süredir birlikte olduğu Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile yaklaşık 3 ay önce Portekiz’de evlenmişti. İki tarafın ailelerinin katıldığı sade bir tören ile Lizbon’daki evlerinde dünyaevine giren Tülin Şahin ve Pedro de Noronha, işlerinin yoğunluğu nedeniyle balayına çıkamamıştı.