Tülin Kuyucak, Beşiktaş Vodafone'da

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı takım, 19 Yaş Altı Milli Takımı oyuncularından 18 yaşındaki Tülin Kuyucak'ı kadrosuna dahil etti.

Tülin Kuyucak, Hollanda'nın Eindhoven kentinde Beşiktaş Kadın Futbol ve Spor Okulları Direktörü Necmettin Çelikhan ile bir araya gelerek kendisini gelecek sezondan itibaren siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.