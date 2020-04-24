Oruç tutan vatandaşlar, oruca zarar gelecek davranışlardan kaçınıyor. Bu yüzden de tüm detayları araştırıyor. Tükürük yutmak orucu bozar mı, yoksa bozmaz mı? sorusu da bu detaylar arasında yer alıyor. İşte Diyanet İşleri'ne göre, tükürük yutmak ile ilgili ayrıntılar...

TÜKÜRÜK YUTMAK ORUÇ BOZAR MI?

Oruçluyken, ağız içinde olan ve genze gelen akıntıyı, balgamı, tükürüğü yutmak orucu bozmaz. Ancak Diyanet bilgilerine göre tükürüğü ağızda biriktirip yutmak oruçluya mekruhtur. Yani dince yasaklanmamış olmakla birlikte yapılmaması istenen davranıştır.