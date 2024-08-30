Gözler aylık enflasyon oranları için TÜİK'e döndü. Ağustos ayı enflasyonun açıklanmasıyla beraber, kira artış oranı da belli olacak. Öte yandan yayınlanan beklenti anketi de piyasanın nabzını tutuyor. Analistler, bu ayki TÜFE oranında artış bekliyor. Peki, 2024 Ağustos enflasyon verileri ne zaman açıklanacak ve beklentiler ne yönde? İşte, detaylar...