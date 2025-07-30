TÜİK açıkladı: Ekonomik güven temmuzda geriledi
TÜİK'in açıkladığı veriye göre ekonomik güven Haziran ayında 96,7 iken, Temmuz ayında yüzde 0,4 oranında azalarak 96,3 değerini aldı
Ekonomik güven Haziran ayında 96,7 iken, Temmuz ayında yüzde 0,4 oranında azalarak 96,3 değerini aldı.
Bir önceki aya göre Temmuz ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,8 oranında azalarak 83,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,5 oranında artarak 98,9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,8 oranında azalarak 110,0 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 107,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,2 oranında artarak 88,8 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.
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