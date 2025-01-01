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        Haberler Bilgi Ekonomi TÜİK 2024 Aralık enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB ve AA Finans Aralık enflasyon beklenti anketi sonucu

        TÜİK Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

        Aralık ayı enflasyon rakamları için gözler TÜİK'te. Yılın son enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekli ve memur maaş zamları da netlik kazanacak. Öte yandan, TCMB ve AA Finans tarafından yapılan enflasyon tahmin anketleri de beklentileri ölçüyor. İşte, Aralık enflasyonunun açıklanacağı tarih ve beklenti anket sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 14:05 Güncelleme: 01.01.2025 - 14:05
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        • 1

          TÜİK’in Aralık ayı enflasyon verilerini açıklayacağı tarih yaklaşırken arka arkaya açıklanan beklenti anketleri piyasa nabzını tutuyor. 2024 yılının son enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emekli maaş zamları da belli olacak. Peki, Aralık enflasyon oranı hangi tarihte ve saat kaçta açıklanacak? İşte tüm detaylar...

        • 2

          ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Aralık ayı enflasyon oranları 3 Ocak 2025 Cuma günü belli olacak.

        • 3

          MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 45,28'e yükseldi.

          TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

          Buna göre, geçen ay yüzde 1,67 olan aralık ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,72'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 44,81'den yüzde 45,28'e yükseldi.

          TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 27,20'den yüzde 27,07'ye gerilerken, 24 ay sonrası için yüzde 18,33'ten yüzde 18,47'ye çıktı.

          Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 35,7205'ten 35,3011'e düşerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 42,7475'ten 43,2299'a çıktı.

          Bir önceki anket döneminde 14,1 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 9,8 milyar dolara indi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 18 milyar dolara geriledi.

        • 4

          POLİTİKA FAİZİ CARİ AY SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 48,51

          Cari yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,1'den 3'e, gelecek yıl için ise yüzde 3,2'den 3,1'e düştü.

          TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 48,51 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 43,50'ye düştü. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 30,84'ten yüzde 30,88'e yükseldi.

        • 5

          AA FİNANS BEKLENTİ ANKETİ NE DİYOR?

          AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak Cuma günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

          Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,61 oldu. Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,10 ile yüzde 1,96 aralığında yer aldı.

          Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,61), bir önceki ay yüzde 47,09 olan yıllık enflasyonun yüzde 45,21'e ineceği öngörülüyor.

          Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi aralık ayı itibarıyla yüzde 27,32 oldu.

          Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda yüzde 2,24 artış kaydetmişti.

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