03 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon'da yaşanan olayda, 29 yaşındaki Y.A. adlı kadın, 2005 yılında görücü usulüyle tanıştığı S.A. (42) ile imam nikahıyla yaşamaya başladı. Üç çocukları olan çift, 2010 yılında resmi nikah kıydı. Ancak iddiaya göre Y.A., 2011 yılında çocuklarını ve eşini terk ederek, sevgilisi S.S.'ye kaçtı.
KAÇTIĞI EŞİYLE DE UZUN SÜRMEDİ
Y.A.'nın birlikte yaşadığı sevgilisinden de 2 çocuğu oldu. Genç kadın, çocuklarını resmi nikahlı olduğu S.A.'nın üzerine kaydettirdi. 2013 yılında S.A.'dan boşanan kadın, 21 Ekim 2015 tarihinde S.S. ile resmi nikah kıydı. İkinci eşinin soyadını alan Y.S. iddiaya göre sık sık evi terk etmeye başladı. Çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak için mahkemeye başvurdu.
İKİNCİ EŞİ BABALIK TESPİTİ İSTEDİ
Boşanma davası sürürken, adı bir hırsızlık olayına karışan 5 çocuk annesi Y.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu sırada Aile Mahkemesi'ne başvuran S.S., evlilik öncesinde dünyaya gelen 2 çocuğunu eşi Y.S.'nin eski kocası üzerine kayıt ettirdiğini belirterek, "Bu kişi çocukları üzerinden düşürmüştür. Çocuklara annem bakmaktadır. Çocukların benim olduğunun belirlenmesi için babalık tespiti istiyorum" dedi.
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