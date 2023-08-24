Tuğçe Özbudak acil ameliyata alınacak
Bacağındaki uyuşukluk nedeniyle hastaneye giden Tuğçe Özbudak, "Ayağımda kısmi felç oluşmuş" dedi. Özbudak, acil olarak ameliyata alınacağı için sevenlerinden dua istedi
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Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Tuğçe Özbudak, bacağındaki uyuşukluk nedeniyle hastaneye gitti. Özbudak, muayenesinin ardından acil olarak ameliyata alınacağını öğrendi. Ayağında kısmi felç oluştuğunu ifade eden Tuğçe Özbudak, konuyla ilgili açıklamada bulundu.
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"AYAĞIMDA KISMİ FELÇ OLUŞMUŞ"
Sevenlerinden dua isteyen Tuğçe Özbudak, "Bacağımdaki uyuşukluk sandığımızdan da ciddiymiş ve acil ameliyata alacaklar beni. Bir fıtık patlağı... Sağ bacağımda yüzde 80 kuvvet kaybına sebep olmuş ve ayağımda kısmi felç oluşmuş" ifadelerini kullandı.
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"DUALARINIZI ESİRGEMEYİN"
41 yaşındaki Özbudak, ayrıca, "Arayan, soran herkese teşekkür ediyorum. Dualarınızı esirgemeyin lütfen. Ben bunu da Allah'ın izniyle atlatacağım inşallah" şeklinde de konuştu.
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İDDİALARA YANIT VERMİŞTİ
Öte yandan daha önce beş kez estetik yaptırdığını söyleyen Tuğçe Özbudak'ın geçtiğimiz haftalarda yeni operasyonlar geçirdiği ileri sürülmüştü. Dudaklarına ve çenesine dolgu yaptırdığı iddia edilen Tuğçe Özbudak, hakkında çıkan estetik iddialarına kayıtsız kalmamıştı.
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"YAPTIRDIĞIM İŞLEMLERİ SAKLAMIYORUM"
Özbudak, konuya ilişkin bir açıklamada bulunmuştu. Tuğçe Özbudak, gönderisinde "Yeni bir estetik yaptırmadım ama yine de 2-3 ayda bir 15 sene önceki halimle karşılaştırılmamı artık normal karşılar hale geldim. Yaptırdığım işlemleri zaten saklamıyorum ama her seferinde yeni bir şey yaptırmışım gibi yazılması komik. Ayrıca 15 sene önceki haliyle kim aynı kalabilir ki?" ifadelerine yer vermişti.
Fotoğraflar: Instagram