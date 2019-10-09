Konya'da herkesi dehşete düşüren olayla ilgili şaşırtan gelişme...

Necmettin Erbakan Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Tuğçe Ülkü Gürbüz, 25 Eylül Çarşamba akşamı tartıştığı aynı üniversitenin Sağlım Bilimleri Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan erkek arkadaşı Mustafa Kafes'in itmesi sonucu asansör boşluğuna düştü. Beyninde kanama ve omurgaları ile belinde kırıklar oluşan Gürbüz, 2 kez ameliyat edildi.

Gözaltına alınan Mustafa Kafes ise polise verdiği ifadesinde, alkollü olduğunu, neden tartıştıklarını hatırlamadığını söyledi. Kafes, tutuklanarak, cezaevine konuldu.

'ŞİKAYETÇİ OLMADI'

Hastanede tedavisi devam eden Tuğçe Ülkü Gürbüz de sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine polise ifade verdi. Gürbüz, hastane odasında alınan ifadesinde Mustafa Kafes ile sevgili olduklarını anlatarak, ''Olay gecesi Mustafa ile alkol aldık. Evden çıktıktan sonra neden tartıştık hatırlamıyorum. Bu konuda kimseden davacı ve şikayetçi değilim'' dedi.