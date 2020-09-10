Tuğçe Kandemir kimdir? Sorusunun merak edilmesi üzerine Tuğçe Kandemir hakkında biyografi hazırladık. Müzik dünyasına iyi bir giriş yapan Tuğçe Kandemir hakkında merak edilenleri derledik.
TUĞÇE KANDEMİR KİMDİR?
Tuğçe Kandemir 1 Ocak 1996 tarihinde Mersin'de doğdu. Nerelidir sorusunun yanıtı Mersinlidir. Türk şarkıcı, söz yazarı ve edebiyat öğretmeni olarak biliniyor.
Aşk ve hüzün üzerine söylediği şarkıları ile bilinir. Şarkıcılığa amatör olarak başlamış videoları YouTube'da beğenilince kendi şarkısını çıkarmaya karar vermiştir. 2018 yılında öğretmenlik yaparken ilk şarkısı "Bu Benim Öyküm" adlı parçayı söylemiştir. Esas çıkışını Bilal Sonses ile birlikte söylediği "İçimdeki Sen" parçası ile yapmıştır. Bu şarkı YouTube'da 100 milyonun üzerinde izlenilmiştir. 2019'da söylediği "Yelkovan" şarkısı ise 50 milyonun üzerinde izlenmiştir. Hâlâ Mersin Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. fizy Müzik Ödülleri'nde Yılın En Çok Dinlenen Düet ödülünü "İçimdeki Sen" şarkısıyla Bilal Sonses ile birlikte kazanmıştır.
TUĞÇE KANDEMİR ESERLERİ
Single'ları
"Bu Benim Öyküm" (2018)
"Yanlış" (2018)
"İçimdeki Sen" (ft. Bilal Sonses) (2018)
"Gülü Soldurmam" (2019)
"Yelkovan" (2019)
"Yağmur" (2019)
"El-Âlem" (2020)
"Kurban Olduğum" (2020)
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