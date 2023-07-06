Tuğçe Can vahşetinde mahkemeden karar çıktı!

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde oturan Emine-Bekir Can çiftinin 3 çocuğundan, yaşlı bakım teknikeri olan Tuğçe Can (25), geçen 12 Ocak'ta, ikiziyle Yenibağlar Mahallesi'nde kaldıkları dairenin apartman girişinde, üniversite öğrencisi sevgilisi Onur Kaya'nın (22) bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından fare zehri içen Kaya, tedavisinin ardından gözaltına alınıp, çıkarıldığı hakimlikçe, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Ersin Tosun tarafından iddianame hazırlanarak, Onur Kaya hakkında Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

İddianamede, Onur Kaya'nın yaşlı bakım teknikeri Tuğçe Can'ı 3'ü öldürücü olmak üzere sırtından ve göğsünden 13 kez bıçakladığı, boğazını kestiği, başına defalarca taşla vurduğunun tespit edildiği belirtildi. Onur Kaya hakkında, kadına karşı, "tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca 'şantaj' suçlamasıyla da 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Mahkemedeki son savunmasını yapan sanık Onur Kaya, çok pişman olduğunu belirterek, "Pişmanım, keşke bu yaşananlar olmasaydı" dedi.

Sanığın ömür boyu hapis yatacağını hatırlatan anne Can, "Bugün çok mutluyum. Her ne kadar evladımı getiremeyecek olsam da onun da o dört duvar arasında çürüyeceğini bilmek, benim içimi biraz daha rahatlatıyor. Çok sevindim. Evladını kaybeden bir anne ne kadar konuşabilir, orasını da bilmiyorum ama içimde biraz da olsa bir rahatlama oldu. En azından kızımın yanına gittiğimde, 'Annecim bu davanın peşini bırakmadım, sen burada rahat uyu' diyebileceğim. Buradan sonra artık o çeksin cezasını" dedi.

Tuğçe Can'ın ikizi Tuğba da karara çok sevindiğini belirterek, "İstediğimiz ceza buydu. İçeride çürümesi daha iyi oldu. Ben ikimizi kaybedeli 6-7 ay oldu. Yaşamak nedir, bilmiyorduk ama en azından bir nebze olsun içimize su serpilmiş oldu. Belki benim ikizim bir daha geri gelemeyecek ama en azından sanığın hak ettiği yerde olması, bizim içimize bir nebze su serpmiş oldu" diye konuştu.

"BİZİM İÇİMİZDEKİ ATEŞ SÖNMEYECEK"

Baba Bekir Can da kızı kaybettiği için çok üzgün olduğunu ifade ederek, "Bizim canımız bizden gitti. O yaşadığı sürece bizim içimizdeki ateş sönmeyecek. Hak ettiği cezayı aldı. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Can ailesinin avukatları Çelik Erimez ile Ata Şahin ise, mahkemenin sanık hakkında en ağır ve üst seviyeden doğru bir karara imza attığını ifade etti.