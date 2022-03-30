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Tuğçe Açıkgöz: 'Sedef'in herkesten sakladığı bir sırrı var

SHOW TV'nin iddialı yapımı 'Oğlum' ile izleyicisi karşısına çıkan Tuğçe Açıkgöz, hem diziyi hem de bilinmeyenlerini anlattı

30.03.2022 - 09:06 | Güncelleme: MAGAZİN

  • 'Oğlum'un senaryosunda seni ne etkiledi? Bu yapımda rol almandaki ana etkenleri bizimle paylaşabilir misin?

    Özenilmiş ve çok düşünülmüş bir iş. Sert bir iş olmasına rağmen zorlamadan derdini aktardığını düşünüyorum. Her karakter çok boyutlu, hikayesi çok güzel. Sedef’i oynamak için çok heyecanlandım ve heyecanlanmaya devam ediyorum.

  • Canlandırdığın 'Sedef' karakteri nasıl biri?

    Sevmeye çok hazır bir kız Sedef. Ailesini, sevgilisini, çocukları… Çok duygusal ama hissettiklerinin ötesinde yaşamaya zorlamış. Herkesten sakladığı bir sırrı var.

  • 'Sedef ile gerçek karakterinin uyuştuğu noktalar var mı?

    Ben de net olmaktan hoşlanırım iletişimlerimde. Ne hissediyorsam söylerim. Sedef de öyle.

  • ’Sedef aslında geçmişten yarası olan bir karakter, ona Tuğçe olarak ne tavsiye vermek isterdin?

    Her şeyin gelip geçici olduğunu söylerdim herhalde. Tek gerçeğin yaşadığımız an olduğunu ve zamanın iyileştirmek gibi bir gücü olduğunu söylerdim.

  • ’Sedef ve Bulut’un ilişkisi aslında imkansızlıklar üstüne kurulu. Bulut bu durumun farkına yeni vardı ancak Sedef henüz bilmiyor. Sedef’in bu gerçeği öğrendiğinde vereceği tepki şimdiden merak uyandırıyor. Peki, sen böyle bir durumla karşı karşıya kalsaydın ne yapardın?

    Sedef’in ne tepki vereceğini ben de merak ediyorum. Ama Tuğçe olsaydı sorumluluğu Bulut’a yüklemezdi, muhtemelen dürüst ve samimi olmadığı için hakkında endişeye düşerdi.

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