’Sedef ve Bulut’un ilişkisi aslında imkansızlıklar üstüne kurulu. Bulut bu durumun farkına yeni vardı ancak Sedef henüz bilmiyor. Sedef’in bu gerçeği öğrendiğinde vereceği tepki şimdiden merak uyandırıyor. Peki, sen böyle bir durumla karşı karşıya kalsaydın ne yapardın?

Sedef’in ne tepki vereceğini ben de merak ediyorum. Ama Tuğçe olsaydı sorumluluğu Bulut’a yüklemezdi, muhtemelen dürüst ve samimi olmadığı için hakkında endişeye düşerdi.