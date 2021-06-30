Tuğba Yurt'tan anlamlı hareket

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Tuğba Yurt'un 'Benim O' şarkısı Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın başrolünü paylaştığı ve SHOW TV'de yayınlanan 'Cam Tavanlar' adlı dizide kullanıldı.

Dizinin yapım şirketi, şarkının telif hakları için Tuğba Yurt'a ücret teklif edince ünlü şarkıcı, ücret yerine sokak hayvanlarına yardım edilmesini istedi.

Bu hareketiyle gönüllerde taht kuran Yurt, daha önce de oturduğu semtte sokak sokak dolaşarak hayvanlar için mama bırakırken görüntülenmişti.