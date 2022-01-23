"Beni aşırı mutlu ediyor"

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Sanatçı Tuğba Yurt, geçtiğimiz akşam Beşiktaş'taki bir otelde sahne aldı. Mavi bir elbise giymeyi tercih eden Yurt, kısa bir süre önce çıkardığı 'Açmayalım' adlı şarkısı hakkında konuştu.

Ünlü şarkıcı, "Şarkımız dijital ortamda kısa sürede zirveye yerleşti. 'Benim O'dan sonra tekrardan zirvede olmam beni aşırı mutlu ediyor. Yakın zamanda yeni bir akustik şarkı sürprizim daha olacak onun içinde sabırsızlanıyorum." dedi.

Karlı havanın aksine şarkılarıyla sıcak bir ortam yaratacağını söyleyen Yurt, yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kaldı.