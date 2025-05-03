Tuğba Yılmaz, evlilik teklifi aldı: En güzel 'Evet'

Tuğba Yılmaz, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Alperen Sazlı’dan doğum gününde romantik bir evlilik teklifi aldı.

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O anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Yılmaz, mutluluğunu; "En güzel doğum günü, en güzel 'Evet" notuyla ifade etti.

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Gözyaşları içinde "evet" dediği anları da yayınlayan Yılmaz, paylaşımının ardından gelen yanlış anlaşılmalar üzerine bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından, "Birçok mesaj aldım: 'Neden doğum gününde ağlıyorsun?', 'Bir şey mi oldu?' vs. Arkadaşlar, tabii ki kendi kendime konuşmuyorum. Altına bir şey yazmadığım için pek anlaşılmamış ama evet, evlilik teklifi doğru. Aslında fotoğrafı paylaşmakla paylaşmamak arasında kalmıştım ama şimdi iyi ki paylaşmışım diyorum. Heyecanıma ortak olduğunuz ve tüm güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız" sözleriyle duygularını ve yaşanan karışıklığı dile getirdi.

Fotoğraflar: Instagram