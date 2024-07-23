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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Tuğba Şenoğlu İvegin: “Öncelikli hedefimiz kürsüde olmak” - Voleybol Haberleri

        Tuğba Şenoğlu İvegin: “Öncelikli hedefimiz kürsüde olmak”

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Tuğba Şenoğlu İvegin, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kürsüde yer almak istediklerini söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 10:48 Güncelleme: 23.07.2024 - 10:48
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        "Öncelikli hedefimiz kürsüde olmak"
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda C Grubu’nda Hollanda, Dominik Cumhuriyeti ve İtalya ile karşı karşıya gelecek. Organizasyon öncesi milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu İvegin, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularını yanıtladı. Rakiplere iyi hazırlandıklarından bahseden İvegin, “Tempomuz çok yüksekti. Şu an hazır durumdayız. Dört gözle olimpiyatların başlamasını bekliyoruz” dedi.

        "ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ KÜRSÜDE OLMAK"

        Gruptan çıkacaklarına inandığını dile getiren milli voleybolcu, "İtalya milli takımı, bu sene gerçekten iyi bir performans sergiliyor. Takım olarak çok iyiler. Tabii ki bizi zorlayacaklar ama biz oraya kürsüye çıkmak için gidiyoruz. 1, 2, 3 fark etmiyor. Tabii ki 1. olursak çok güzel olur. Öncelikli hedefimiz kürsüde olmak. Geçtiğimiz yıllara bakarsak olimpiyatlar önceliğimiz. Çoğu şeylerden mahrum kalmıştık. Şimdi tribünler dolu olacak. Takviyelerimiz var. Bu konuda iyi gidiyoruz. O yüzden daha iyi olacağını düşünüyorum bizim adımıza” ifadelerini kullandı.

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