"KÜRK ZENGİNLİK BELİRTİSİ DEĞİL"

Öte yandan, üzerindeki kürkün gerçek olup olmadığı sorulan şarkıcı, "Üzerimdeki sahte. Gerçek giymiyoruz. Dünyada da artık giyilmiyor. Zamanında babaanneden kalanlar vardı. Onları da giymiyoruz. Artık çok iyi taklitleri var. Gerçek kürk demode oldu. Yan sanayi kürkleri tercih ediyorum. Kürk, zenginlik belirtisi değil" ifadelerini kullandı.