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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Geçtiğimiz günlerde çıkardığı 'Dinle Dinle' şarkısı ile müzik piyasasına yeniden bir giriş yapan eski manken Tuğba Özay, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Yeğeni ile birlikte sahil turu atan Özay, kendisini gören muhabirlerle sohbet etti.

"TAMAMEN ORGANİK RAKAMLAR"

43 yaşındaki Özay, "Şarkımız çok iyi gidiyor. Dinlenme rakamları iki günde yüz binleri buldu. Tabii ki bunlar fake (Sahte) değil, tamamen organik rakamlar. Şarkıyı aldığımdan bu yana 1,5 yıl geçti. Sonra da pandemi engel oldu" dedi.

"TÜRKİYE BENİ KONUŞACAK!"

Şarkının klibinde sevenlerini oynatan Tuğba Özay, "Klipte söylediğim gibi halktan insanlar ve hayranlarım oynadı. Almanya'dan bile gelenler oldu. Arka arkaya kampanyalar düzenleyeceğim. Türkiye beni konuşacak. Dünyayı Kova'ların yöneteceği bir döneme girmişiz, astrologlar böyle söylüyor" ifadelerini kullandı.