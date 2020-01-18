Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Tuğba Özay’ın başrollerini Sinan Bengier, Çılgın Sedat gibi isimler ile paylaştığı "Laz Kit" isimli film, 27 Aralık’ta vizyona girmiş ve 28 kişilik oyuncu kadrosu ile toplamda film 27 kişi tarafından izlenmişti.

Özay çıkan haberlerle ilgili, "Orada çok büyük bir haksızlık yapıldı. Bu film 2012 yılında çekilmiş bir film, çok büyük emek verilmiş bir film fakat o dönemde yapımcılar kendi aralarında anlaşamamışlar ve ayrıldılar. Film 3 sene sonra anca bitirildi. Daha sonrasında yönetmen de dahil filmin kadrosunda bulunan 5 kişi vefat etti. Allah rahmet eylesin. Sonrasında yapımcımız Zeki Akıncı mücadele etti. İnat etti herkesin parasını ödedi. Ama filme doğru düzgün gala yapılmadan, duyuru yapılmadan, vizyona soktular. Yedi tane sinema salonunda sabah 11'lerde oynanan filmi kim izler?" dedi.

Tuğba Özay, filmi izleyen 27 kişinin arasında kendisinin olmadığını söyledi.

Tuğba Özay ayrıca, "Şubat ayında Adana’da çekilecek bir diziye başlayacağım. 2020 yılı bana uğurlu geliyor galiba. Dizide bir ajanı canlandıracağım, kadromuzda çok güzel çok heyecanlıyım" dedi.