"BİRAZ EDEPLİ OLUN"

Öte yandan Ekinci, geçtiğimiz günlerde "Her anınızı paylaşıyorsunuz tamam ama şu yemek sofranızı atmanız hiç hoş değil. Resmen görgüsüzlük. Yiyen var yiyemeyen var. Yediğiniz içtiğiniz sizin olsun. Biraz edepli olun, yeter!" demişti.

Şarkıcı, paylaşımının ardından kısa bir süre geçtikten sonra mangal sofrasını yayınlayarak takipçilerinden tepki toplamıştı.