Tuğba Danışmaz, rekorla Paris 2024 Olimpiyatları'na gidiyor!

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Kadınlar üç adım atlamada Türkiye'nin gururu olan Tuğba Danışmaz, 14.57 metrelik atlayışıyla Türkiye rekorunu kırdı ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazandı. Bu olağanüstü performansıyla Tuğba, aynı zamanda Avrupa şampiyonluk mücadelesinde de ilk sıraya yerleşti.

Tuğba'nın bu başarısı, Türkiye atletizm tarihinde önemli bir kilometre taşı olarak kaydedildi. Paris'teki Olimpiyatlar'da ülkemizi temsil edecek olan Tuğba Danışmaz, tüm Türkiye'nin gurur kaynağı oldu.

Sporcumuzun bu tarihi başarısı, atletizm camiasında büyük yankı uyandırdı ve gelecekteki başarılarının habercisi oldu.