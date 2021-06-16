Tuğba Coşkun kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in eski eşi ve Ali Sadi Erbil'in annesi Tuğba Coşkun magazin sayfalarının gündeminde. İşte Tuğba Coşkun hakkında merak edilenler...

TUĞBA COŞKUN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Tuğba Coşkun, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden mezun olmuştur. 2005 yılında Mehmet Ali Erbil'le evlenen Coşkun, 2006 yılında Ali Sadi adında oğulları dünyaya geldi. Çift 2010 yılında da boşandı.