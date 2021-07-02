Arkadaşına fal baktı

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Beşiktaş Kulübü eski başkanı Fikret Orman ile aşk yaşayan Tuğba Coşkun, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Bir kadın arkadaşı ile birlikte kahve içip, sohbet eden Coşkun'un keyifli halleri dikkat çekti.

Birkaç gün önce Bodrum'da sevgilisi ile tatilde olan Tuğba Coşkun, kahve sonrası arkadaşına fal bakmayı da ihmal etmedi.