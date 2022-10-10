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Tuğba Büyüküstün'ün ikizlerini görenler gözlerine inanamıyor! Güzellikleri annelerini gölgede bıraktı

Son olarak Netflix platformunda yayınlanan Zeytin Ağacı dizisi ile seyirci karşısına çıkan Tuba Büyüküstün, ikiz kızları ile gündem oldu. Onur Saylak ile evliliğinden olan kızlarını görenler, gözlerine inanamadı.

10.10.2022 - 17:07 | Güncelleme: ABONE OL

  • Tuba Büyüküstün'ün 10 yaşında olan kızları ile yaptığı paylaşımlar sosyal medyada dikkat çekiyor. Instagram hesabından sık sık kızları Maya ve Toprak ile neşeli anlarını paylaşan güzel anne Tuba Büyüküstün'ün paylaşımları kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuluyor.

  • Son olarak Murat Boz ile başrollerini paylaştığı Zeytin Ağacı dizisi ile izleyici ekrana kitleyen Tuba Büyüküstün'ün özel hayatı merak konusu oldu.

  • 40 yaşındaki güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları Maya ile Toprak büyüdü ve annelerine olan benzerlikleriyle dikkatleri üzerine çekti.

  • Instagram'da 5,9 milyon takipçisi bulunan Büyüküstün, kızları Toprak ve Maya ile fotoğraflarını hesabından yayınladı ve kısa süre içerisinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

  • İşte Tuba Büyüküstün ve kızları Toprak ile Maya...

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