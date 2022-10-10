Tuba Büyüküstün'ün 10 yaşında olan kızları ile yaptığı paylaşımlar sosyal medyada dikkat çekiyor. Instagram hesabından sık sık kızları Maya ve Toprak ile neşeli anlarını paylaşan güzel anne Tuba Büyüküstün'ün paylaşımları kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuluyor.