"BİR KEZ DAHA EVLENECEĞİM VE BU SON OLACAK"

Geçtiğimiz aylarda, yeniden birine aşık olmayı çok istediğini dile getiren ünlü şarkıcı Rafet El Roman, “Evlilik benim için kutsal bir müessese. Bir kez daha evleneceğim ama bu defa son olacak” demişti.