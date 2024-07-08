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        Haberler Gündem Ankara Tüfekle tekel bayisine girip sigara alan şüpheliye gözaltı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Tüfekle tekel bayisine girip sigara alan şüpheliye gözaltı

        Ankara'nın Çankaya ilçesinde elinde tüfekle girdiği tekel bayinde iş yeri sahibini tehdit edip, sigara isteyen şüpheli, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin tüfekle tehdit ettiği o anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 19:15 Güncelleme: 08.07.2024 - 19:15
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        Tüfekle tekel bayisine girip sigara aldı
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        Olay, öğle saatlerinde Mutlukent Mahallesi, 2432'inci Sokakta meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, elinde tüfekle tekel bayisine girerek, sigara istedi.

        Sigarayı alan şüpheli, çıkarken tüfeği iş yeri sahibine doğrultup, tehditte bulunduktan sonra uzaklaştı. Aynı bölgede başka bir iş yerine de tüfekle girip, müşterileri çıkardıktan sonra alkol alan şüpheli, ihbar üzerine sevk edilen polis ekipleri tarafından elinde tüfekle yakalanarak, gözaltına alındı. Çevrede paniğe neden olan şüphelinin üzerinden 4 adet sahte kimlik bulundu.

        'TÜFEĞİ BİZE DOĞRULTTU'

        Sokakta büyük bir panik yaşandığını belirten iş yeri sahibi Sinan Bülbül (46), "Daha önce birkaç defa iş yerimize gelen biriydi. Normal insanlar gibi alacağını alıp giderdi. Tüfekle içeri girdi. Yeğenim 'Silahla içeriye giremezsin' diye uyarıda bulununca 'Ben girerim' dedi. Olayın ne olduğunu anlamadık. Aslında ilk başta şaka yapıyor sandık, ciddiye almadık. Sonra ciddi olduğunu anladık. Silahı gösterip, sigara istedi. Daha sonra tüfeği bize doğrulttu ve koşmaya başladı. Zaten orada bir bağrışma oldu. Bir mekana girmiş, orada insanları dışarı çıkarıp, alkol istemiş. Sonra polis gelince aldı" dedi.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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