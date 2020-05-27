AA

TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, istihdam edilecek 1'i teknisyen, 59'u araştırmacı olmak üzere 60 personel BİLGEM İLTAREN bünyesinde Ankara'da görev yapacak.

AA'nın haberine göre; başvurular, 17 Haziran'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden yapılabilecek.

Alım için gerekli koşullar ile sürece ilişkin bilgilere TÜBİTAK'ın yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından da ulaşılabilecek.